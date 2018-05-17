США добавили тем Балканскому саммиту ЕС

“Дискуссии шли в основном о том, как балканские страны могут приблизиться к ЕС. Возник спор вокруг названия Бывшая югославская Республика Македония. Главы государств и правительств также отреагировали на решение Дональда Трампа вывести США из иранской ядерной сделки».

Лидеры Евросоюза говорили, что, возобновляя санкции против Ирана, американский лидер ставит под угрозу экономические интересы их страны. Глава Совета ЕС отметил, что договоренность с Тегераном служит делу мира, поэтому её нужно сохранить, несмотря на возражения из-за океана:

«Реальная геополитическая проблема – это не когда у вас непредсказуемый противник или враг или партнёр, а когда ваш ближайший друг непредсказуем, – сказал Дональд Туск. – Сейчас это не шутка. Это суть нашей проблемы сегодня с нашими друзьями на другой стороне Атлантики ».

Вашингтон также рискует вконец испортить отношения с Брюсселем, если перестанет откладывать введение пошлин на импорт европейских стали и алюминий. В целях предотвращения торговой войны президент Еврокомиссии предложил сделать более выгодными для Америки условия продажи её автомобилей:

«Если Европа получит полное освобождение от предлагаемых тарифных мер, то мы готовы вести переговоры о либерализации торговых отношений с нашим трансатлантическим партнером, – сказал Жан-Клод Юнкер. – Наше условия, чтобы введение тарифов было отложено навсегда. Тогда мы готовы обсудить, как улучшить взаимный доступ на рынки, особенно для промышленных товары, включая автомобили ».

Предполагалось посвятить саммит расширению ЕС за счёт Западных Балкан. С выходом из него Великобритании общий географический центр и так переместится на юго-восток. От кандидатов на вступление потребовали установить верховенство права, одолеть коррупцию и организованную преступность, уважать права меньшинств.

Греция заявила, что выступает против использования названия своей провинции Македония одной из республик бывший Югославии, но выход из этой ситуации пока не найден.

В следующий раз лидеры Евросоюза снимутся на семейное фото в июне. Главной темой саммита тогда станет «брексит», если в повестку дня опять не ворвется неожиданное решение американского президента.