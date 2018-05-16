Футбол вместо переговоров. Перемирия в Сирии на время проведения чемпионата мира просит сирийское объединение неправительственных организаций We exist ("Мы существуем"). Как говорят члены этой группы, обращение адресовано мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину.

В интернете два дня назад была запущена акция, которая получила название "Мирный чемпионат мира". В ролике снялись молодые люди, играющие в футбол на бразильском пляже, на лужайке рядом с Лондонским мостом и недалеко от Красной площади. В конце видео мяч оказывается среди руин одного из сирийских городов. "За время, которое прошло после окончания последнего чемпионата мира, были убиты более 300 тысяч сирийцев, - сообщается в видеоролике. - Более 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома".

"Для кого-то главная цель – выиграть трофей. Сирийцы мечтают о большей награде – о справедливости, свободе и мире", – говорится на официальной странице We exist в Facebook.