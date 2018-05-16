Досрочные выборы в Венесуэле: что происходит?

Досрочные президентские выборы проходят в Венесуэле в воскресенье 20 мая. США и ЕС осудили решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести голосование и заявили о перспективе возможных санкций, которые добавят к уже существующим, если в стране будет "подорвана демократия".

Мадуро стал президентом Венесуэлы после внезапной смерти Уго Чавеса в возрасте 58 лет в 2013 году. С тех пор, большую часть своего пребывания на посту лидера страны Мадуро управлял с помощью президентских декретов.

Став политическим наследником Чавеса, Мадуро придерживается идеологии "чавизма", которая представляет собой местный вариант социализма. За годы лидерства Чавеса экономика страны оказалась полностью разрушена. Население вынуждено жить в условиях гиперинфляции и тотального дефицита - как продовольствия, так и медикаментов.

Создание Конституционной ассамблеи Венесуэлы - законодательного органа, уполномоченного разработать новую конституцию, - было осуждено оппозицией, которая бойкотировала выборы членов этого нового учредительного собрания. Международные наблюдатели, такие как США и Испания, также заявили о том, что не могут признать результаты голосования.

Мадуро и оппозиция

Несмотря на некоторое падение популярности президента, у Мадуро есть все шансы на победу.

Представители основного оппозиционного блока "Демократическое единство" решили бойкотировать выборы и отказались выставлять своих кандидатов.

Анри Фалькон из партии Progressive Advance выступает на выборах как независимый кандидат, также как и бизнесмен и проповедник Хавьер Бертуччи.

Две наиболее популярные фигуры от оппозиции, Леопольдо Лопес и Каприлес, для участия в выборах не допущены. Политологи считают, что бойкот выборов может только повредить оппозиции, поскольку поможет Мадуро в очередной раз занять пост президента Венесуэлы.

Что произойдет после выборов?

Тот, кто победит на воскресных выборах, окажется перед лицом ряда системных проблем: экономика страны разрушена, гиперинфляция дошла до того, что деньги считают, взвешивая на весах, на полках магазинов - пусто.

Венесуэла переживает один из худших экономических и социальных кризисов в истории страны, миллионы венесуэльцев страдают от нехватки продовольствия и медикаментов, гиперинфляции и растущей незащищенности. Всё это, по мнению критиков властей, - результат неумелого руководства Мадуро. В последние годы около трёх миллионов человек покинули страну.

В случае победы на выборах, Мадуро возможно перепишет концессию на часть нефтяной монополии государства на компании из Китая и России - для последующих инвестиций. У Венесуэлы - один из крупнейших в мире запасов нефти, но из-за разрухи в экономике сегодня производство составляет всего 40% от потенциального объема добычи.

Соперники Мадуро на предстоящих выборах

Круглый стол демократического единства (La Mesa de la Unidad Democrática - MUD) - коалиция блоков, которая до сих пор была основной оппозиционной силой. Её участники призывают к бойкоту выборов президента, поскольку, по их мнению, выборы не отвечают основным демократическим нормам справедливости и прозрачности.

Позиция коалиции была известна с февраля, когда её координатор Анхель Оропеза прочитал заявление, в котором он назвал выборы политическим шоу, которое организует правительство Мадуро, "посреди агонии и страданий венесуэльцев".

Тем не менее, Анри Фалькон, лидер партии Avanzada Progresista (AP), вопреки общей позиции коалиции решил выступить как независимый кандидат, заполнив вакуум, который образовался в отсутствие оппозиции.

"Отдать свой голос - это наша обязанность, воздерживаться не имеет смысла, политики не могут сидеть сложа руки, мы должны столкнуться идти в бой", - оправдал Фалькон свой поступок.

Также в качестве независимого кандидата выступает проповедник-евангелист, бизнесмен и меценат Хавьер Бертуччи, который описал себя как "свет во потёмках".

Третий кандидат на пост президента - Рейнальдо Киджада, выступает от партии UPP 89 и обращается ко вполне конкретной части электората: Киджада - "чависта", но недоволен Мадуро. Его платформа противопоставляет "чавизм" и "мадуризм". "Великая жертва президента Чавеса оказалась потеряна в руках этих людей", - заявил он в одной из предвыборных речей.

Какие шансы у противников Мадуро?

Анри Фалькон - единственный реальный кандидат на смену Мадуро. Согласно прогнозам аналитиков из социологического центра "Дельфос", Мадуро получит около 43%, а Фалькон - 24%. Другая компания International Consulting Services пророчит победу Мадуро с 55,9%, а Фалькону и Бертуччи прогнозирует 24,4%, и 16,2% соответственно.

Политолог Нестор Кастаньеда сомневается что Фалькон сможет "мобилизовать достаточные политические силы на выборах 20 мая, поскольку он не смог представить публике четкую политическую повестку для решения сложной экономической ситуации в Венесуэле".

Даже если оппозиция сумеет отвлечь избирателей от участия в голосовании, результат в конце концов станет своего рода предзнаменованием для Мадуро, которого поддержат исключительно его ближайшие соратники.

"С другой стороны, военная элита все еще имеет много связей с Мадуро, и неясно, сколько места на политической арене он готов отдать другим движениям и блокам," - напоминает Кастаньеда.