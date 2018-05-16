Саммит КНДР и США под вопросом

"Если Вашингтон продолжит попытки загнать нас в угол, заставляя отказаться от ядерного оружия в одностроннем порядке, то нам эти переговоры будут не инетересны", - цитирует слова заместителя министра иностранных дел КНДР местное инофрмагентство.

Пхеньян уже отменил переговоры с Сеулом, которые были запланированы на 16 мая. Возмущение КНДР вызвали американо-южнокорейские учения, начавшиеся в минувшую пятницу.

"Мы не слышали ничего от правительства КНДР или Южной Кореи, что бы указывало на необходимость прекратить учения и подготовку встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в следующем месяце", - заявила Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента США.

Аналитики опасаются, что отказ Пхеньяна от переговоров со своим южным соседом - шаг назад на пути к денуклеаризации, курс на которою Ким Чен Ын обозначил на апрельском саммите двух Корей. Его аналитики называли "репетицией" встречи лидеров КНДР и США, запланированной на 12 июня.

Угроза её отмены - дипломатическая тактика Северной Кореи и попытка проверить, на какие уступки готов пойти Вашингтон ради продолжения диалога, по мнению некоторых экспертов. Они не исключают, что Пхеньян вернётся к своим давним требованиям о прекращении американо-южнокорейских военных манёвров, которые считает "провокационными".