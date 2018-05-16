"Палестина победит!": митинг солидарности в Тегеране

"Израиль будет уничтожен, Палестина победит", "Свободу угнетённому народу!", "Смерть США!" - под такими лозунгами сотни иранцев вышли на митинг в знак солидарности с палестинцами возле здания бывшего американского посольства в Тегеране в среду.

Демонстранты выступили с критикой политики Соединённых Штатов в отношении Палестины и поддержки, которую Вашингтон оказывает Тель-Авиву; осудили действия израильских солдат, которые в минувший понедельник открыли огонь на поражение по протестующим палестинцам. В результате погибли по меньшей мере 59 человек. Свыше двух с половиной тысяч получили ранения.