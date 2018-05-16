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Бельгия

Cambridge Analytica: Европарламент "допросит" Цукерберга

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Cambridge Analytica: Европарламент "допросит" Цукерберга

Cambridge Analytica: Европарламент "допросит" Цукерберга
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REUTERS/Leah Millis
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Владелец Facebook Марк Цукерберг ответит на вопросы Европейского Парламента после разразившегося скандала вокруг компании Cambridge Analytica. Она использовала данные 50 млн пользователей соцсети для вмешательства в ход выборов в разных странах мира. Миллиардер принял приглашение евродепутатов и может прибыть в Брюссель для объяснений уже на следующей неделе.

Информацию подтвердил председатель Европарламента Антонио Таяни. Евросоюз ждет от владельца социальной сети четкого ответа на вопрос, как сторонние лица собирали и использовали данные пользователей Facebook, в частности во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Месяц назад Цукурберг выступал перед Конгрессом США в течение десяти часов. Владелец самой крупной социальной сети признал свою вину и пообещал проверить все приложения на предмет возможных злоупотреблений.

Конгрессмены поставили бизнесмену "зачет", а акции компании подорожали на несколько процентов и показали лучший результат на бирже за последние два года.