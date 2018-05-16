Cambridge Analytica: Европарламент "допросит" Цукерберга

Владелец Facebook Марк Цукерберг ответит на вопросы Европейского Парламента после разразившегося скандала вокруг компании Cambridge Analytica. Она использовала данные 50 млн пользователей соцсети для вмешательства в ход выборов в разных странах мира. Миллиардер принял приглашение евродепутатов и может прибыть в Брюссель для объяснений уже на следующей неделе.