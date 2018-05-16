Роялисты съезжаются на свадьбу принца Гарри

Желающие попасть на бракосочетание принца Гарри, но не включенные в списки приглашенных, поклонники британской монархии и королевского дома Виндзоров уже занимают места по маршруту следования свадебной процессии. Многие из них - со стажем, они посещают подобные мероприятия уже много лет.