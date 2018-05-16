Желающие попасть на бракосочетание принца Гарри, но не включенные в списки приглашенных, поклонники британской монархии и королевского дома Виндзоров уже занимают места по маршруту следования свадебной процессии. Многие из них - со стажем, они посещают подобные мероприятия уже много лет.
Роялисты съезжаются на свадьбу принца Гарри
Роялисты съезжаются на свадьбу принца Гарри
Как, к примеру, Мария Скотт.
Она рассказывает, что пришла сюда, поставила креслице раскладное и никуда уходить не собирается. Для нее свадьба - важнейший момент в жизни Гарри, принцы для нее прежде всего - сыновья леди Ди, а Диану саму она очень любила.
83-летний Терри Хатт относится к Гарри как собственному внуку и очень счастлив, что наконец-то мальчик женится.
И Терри, и Мария, и многие другие надеются на то, что будущий брак окажется прочным прочным, а погода в день свадьбы - теплой и солнечной.