Главреда РИА "Новости-Украина" этапировали в Херсон

Главу украинского бюро РИА "Новости" Кирилла Вышинского отправили по этапу в Херсон для избрания меры пресечения. Украина обвиняет сотрудников редакции российского медиа-холдинга в госизмене. В СБУ сообщили, что в результате обысков у Вышинского нашли российский паспорт, а также медаль "За возвращение Крыма". Это может стать основанием для лишения его украинского гражданства.

Основанием для начала следствия, по словам украинских силовиков, стала оперативная информация о целенаправленной работе России по привлечению украинских граждан к "проведению подрывной информационной деятельности" против Украины.

Кирилл Вышинский - гражданин Украины, ему 51 год, последние годы проживал в Киеве. До прихода на ВГТРК, работал редактором на украинском телеканале ICTV. По сообщениям СМИ, российское гражданство получил в сентябре 2015 года указом Владимира Путина.

Какие реакции?

Российский МИД возмутился арестом Вышинского и пообещал использовать "наиболее эффективные меры" для освобождения главреда "РИА-Новости" Украина. В свою очередь, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал Киев воздержаться от, цитата, "необоснованного ограничения работы иностранных журналистов".

Представитель европейского внешнеполитического ведомства заявил, что в ЕС осведомлены о деле задержания Вышинского. Европейские дипломаты призывают Украину полностью соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека.

Финансовые схемы

Согласно сообщениям Службы безопасности Украины, Кирилл Вышинский за свою работу в РИА "Новости-Украина" ежемесячно получал порядка 53 тысяч евро. В СБУ рассказали о зарегистрированной Вышинским компании "Интерселект", которая работала под брендом РИА "Новости-Украина" для укрытия механизмов финансирования из России. Украинские силовики объясняют, что наличие фиктивной фирмы также позволяло скрыть прямое сотрудничество с РИА "Новости" и МИА "Россия Сегодня".

Согласно схеме, финансирование из России для работы украинского офиса РИА "Новости-Украина" шло через фиктивную фирму в Сербии. Деньги переводились со счетов немецкого и украинского подразделений банка "ВТБ" напрямую компании "Интерселект", которая и производила информационный контент для СМИ. В реестре печатных СМИ и информационных агентств РИА "Новости-Украина" отсутствует.