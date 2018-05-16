КНДР угрожает отменой саммита с США, объясняя свое недовольство только что начавшимися американо-южнокорейскими маневрами, называя их "провокационной военной возней".
КНДР недовольна Вашингтоном и Сеулом
КНДР недовольна Вашингтоном и Сеулом
Новый раунд межкорейских переговоров в Пханмунджоме, назначенный на среду, не состоится именно по этой причине.
Государственный департамент на это заявил, что Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что понимает всю важность совместных учений США и Южной Кореи - об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что никаких уведомлений со стороны Пхеньяна, касающихся планируемого на 12 июня саммита, который должен пройти в Сингапуре, получено не было.
Пхеньян также недоволен требованием полного отказа от ядерной программы в качестве одного из условий встречи двух лидеров.