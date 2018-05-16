Рамадан: пустые палестинские рынки и новая жизнь Мосула

В этом году палестинские рынки опустели, традиционные празднования Рамадана совпали с массовым убийством протестующих в секторе Газа. В понедельник, 14 мая, израильская армия обстреляла демонстрацию палестинцев: 60 человек погибли, в том числе 6 детей. Здесь Рамадан начинается в разгаре политического кризиса и экономического упадка.

В этом году Рамадан не такой, как обычно. Будет только хуже. Нужны годы, чтобы все наладилось.

"В этом году Рамадан не такой, как обычно. А будет только хуже, нужны годы, чтобы все наладилось. Люди не могут купить элементарное. Ситуация очень тяжелая, пусть бог поможет", - говорит местная жительница.

Накануне Рамадана: рынок в Дели, Индия. REUTERS/Adnan Abidi

Иракский Мосул, полностью разрушенный трехлетней войной с террористами "ИГИЛ", только начинает новую жизнь.

Фруктовые тележки выстроились вдоль улиц, тысячи приходят на рынок Наби Юнус, где еще недавно гремели взрывы. Все думают об одном - успеть подготовиться к священному месяцу и забыть про страх.

Мужчина говорит, что "к счастью, этот год намного лучше, чем предыдущие". "Мы спокйны, терроризма больше нет. Я молюсь за мир во всем Ираке, мы благодарны богу", - добавляет он.

Накануне Рамадана: рынок в Касабланке, Марокко REUTERS/Youssef Boudlal

Жители Йемена также изо-всех сил пытаются подготовиться к Рамадану, но гражданская война и военные конфликты полностью разрушили местную экономику. Это уже четвертый Рамадан с начала тяжелых боев.

"Раньше в эти дни рынки были полностью забиты людьми, все были счастливы, закупались, у всех был стабильный заработок, в этом году ситуация катастрофическая", - говорит покупатель.

Накануне Рамадана: молитва в мечети Джакарты, Индонезия REUTERS/Willy Kurniawan

Беженцы-мусульмане Рохинджа в этом году попросту могут остаться без еды. Сотни тысяч рохинджей были вынуждены бежать из Мьянмы и спасаться от пресследований в лагерях Бангладеш. Навести порядок и залатать крышу над головой - обстоятельства не остановили этих людей. Многие из которых живут с одной мечтой - выжить.

Рамадан завершится после заката солнца, 14 июня.