Финал Лиги Европы

Сегодня в финале Лиги Европы сойдутся мадридский "Атлетико" и французский "Марсель". На счету у первой - уже две победы в этом турниры. Второй команде пока еще не удалось завоевать трофей Лиги Европы.

Матч состоится на лионском стадионе, в город съехались тысячи болельщиков и любителей футбол.

"Все жители Лиона болеют за "Марсель", в самом Марселе такого не увидишь. Нам весело, атмосфера классная!", - делится один из болельщиков французского клуба.

До этого "Марселю" с Лигой Европы не везло. На победу в предстоящем матче не рассчитывают даже некоторые фанаты клуба.

"Нужно быть реалистами, мы - команда Лиги Европы, но не Лиги Чемпионов. Если мы проиграем, все скажут, что это логично, "Атлетико" действительно был сильнее "Марселя". Если же выиграем, это будет настоящий подвиг... В любом случае, это будет подвиг!", - говорит другой фанат.

В отличие от "Марселя", мадридской "Атлетико" привык выступать в Лиге Чемпионов. За последние годы этот клуб дважды доходил до финала главного клубного турнира Старого света.

"Марсель" рвется к победе и им надо победить, команда очень сильная, но им не хватает квалификаций", - уверен испанский болельщик.

В сентябре подопечные Диего Симеоне также начали борьбу за кубок Лиги чемпионов, но в своей группе они стали только третьими, а потому сезон эта команда продолжила уже в Лиге Европы. В этом турнире мадридцы добились больших успехов - две победы за девять лет.