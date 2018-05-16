Премьера на Каннском кинофоруме нового эпизода саги "Звездные войны" - на этот раз приквела, в котором рассказана история молодого Хана Соло, в свое время сыгранного Харрисоном Фордом.
Стражи Галактики на Круазетт
Стражи Галактики на Круазетт
У одного из главных героев галактики "Звездных войн" - облик и манеры Олдена Эренрайка. Показ блокбастера от голливудской студии - одной из важных событий на Круазетт, остановка на маршруте всемирного промо-тура ленты.
В окончательный монтаж фильма вошла, как говорят, и шутка Джорджа Лукаса, который посетил съемки ленты, хотя давно уже не владелец этой в высшей степени коммерчески успешной кинофраншизы.
Выход во всемирный прокат фильма с длинным названием: "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории" назначен на 23 мая, в России в кинотеатрах лента появится день спустя, 24 мая.