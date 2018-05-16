Cambridge Analytica "под колпаком" ФБР?

Как сообщает "Нью-Йорк Таймс" со сслылкой на неназванные источники, ФБР и американский Минюст начали расследование в отношении политтехнологической компании Cambridge Analytica. Разбираются, в частности, с финансами компании и заключенными ею контрактами. Как подчеркивает издание, опрашиваются и свидетели, и банки, где обслуживались счета Cambridge Analytica.

Второй аспект расследования - использование Cambridge Analytica персональных данных пользователей Facebook. Несмотря на то, что компания успела объявить себя банкротом, юридическому разбирательству, как указывается в публикации, это не помешает.