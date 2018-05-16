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Опубликован трейлер "Богемской рапсодии"

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Опубликован трейлер "Богемской рапсодии"

Опубликован трейлер "Богемской рапсодии"
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Преставлен первый трейлер байопика, посвященного жизни Фредди Меркьюри и истории Queen.

В роли Фредди - американец Рами Малек.

После череды сменившихся сценаристов и постановщиков в итоге фильм закончен, и назначена дата его выхода во всемирный прокат - 24 октября, спустя неделю лента появится в российских кинотеатрах.

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