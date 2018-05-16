Беда Македонии — дороги

В Македонии беда — это дороги. Вопросы транспорта и инфраструктуры — среди главных в повестке саммита ЕС – Западные Балканы. Пока экономическое развитие этих государств буксует не в последнюю очередь из-за плохой транспортной инфраструктуры. За последнее десятилетие Европа вложила в балканские дороги 1,5 миллиарда евро, из них более 300 миллионов досталось бывшей югославской республике.

Ивица Неделков, водитель:

«Наши дороги по пятибалльной шкале — один балл. Это в лучшем случае. В Европе общие и национальные дороги гораздо лучше наших колдобин».

Иностранные туристы приезжают в Македонию ради прекрасных видов, но местные дороги оставляют тягостное впечатление:

«Тут на дорогах много опасностей. Нет места, чтобы обгонять или пропускать. В туннелях нет света. Так что приходится объезжать по второстепенным дорогам», — говорит Гийом из Франции.

Плохие дороги заканчиваются на границе, но их ещё нужно преодолеть: ждать приходится столько же, сколько собственно ехать:

«В 500-метровой очереди на границе приходится ждать 5, 6, 7, 8 часов. Где логика? За это время можно проехать 400-500 километров», — рассказывает Ивица.

В этом регионе проходит один из крупных маршрутов нелегальной миграции. Безопасности на дорогах это никак не способствует, и прямо, и косвенно:

«Моего коллегу оштрафовали на 2 или 3 тысячи евро, но он был не виноват. Он стоял в очереди перед самой границей. К нему в грузовик забрались мигранты — и хорваты его оштрафовали. Это неправильно, он был не виноват».

В таких условиях вполне объяснимо, почему транспортные компании Македонии не могут конкурировать с соседями, не говоря уже о западноевропейских странах.

Биляна Муратовска, федерация грузоперевозчиков Македонии:

«Все проблемы в Македонии и что касается транспортной инфраструктуры, и инфраструктуры, в целом необходимой для функционирования страны — всё это прямо влияет на расходы, и потому наши перевозчики не могут успешно конкурировать на европейском уровне».

Борян Йовановский, Euronews:

«Одна из ключевых задач европейской интеграции — обеспечить эффективное движение людей, товаров и идей. Реализация этого принципа станет тяжёлым испытанием для Македонской дорожной инфрастркутуры».