ОЗХО: вероятное применение хлора в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб в феврале, возможно, применялся отравляющий газ хлор. Об этом сообщила Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии. Речь идет об инциденте в городе Серакиб. В опубликованном докладе говорится, что в двух цилиндрах, найденных на месте предполагаемой атаки, ранее содержался хлор. Выводы экспертов основываются также на показаних очевидцев, данных анализа образцов, взятых из окружающей среды, и сведениях о пациентах, обратившихся в медицинские учреждения за помощью вскоре после инцидента.

В организации не уточнили, какая сторона применила запрещенное химическое оружие.