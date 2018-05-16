Марадона возглавит белорусский клуб

Легендарный футболист Диего Марадона стал председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест». Контракт подписан на три года. В Бресте надеются, что появление живой легенды будет способствовать развитию белорусского футбола в целом:

«Может быть, Марадона сумеет разбудить наше спящее футбольное болото. Я думаю, с ним будет весело. Люди, конечно же, будут ходить на футбол для того, чтобы просто увидеть Марадону» — говорит Анатолий Байдачный, бывший тренер белорусской сборной.

Предполагается, что аргентинец приступит к исполнению обязанностей после окончания Чемпионата мира в России. Марадона займётся стратегическим развитием клуба, который сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице.