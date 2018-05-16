Малазийский оппозиционер Анвар Ибрагим досрочно освобождён из тюрьмы в среду. 70-летний политик, отбывавший срок по обвинению в гомосексуализме, был помилован королем Малайзии Мухаммадом Пятым.
Анвар Ибрагим вышел на свободу
Анвар Ибрагим вышел на свободу
Ибрагим - один из лидеров блока "Альянс надежды", сенсационно победившего на недавних парламентских выборах. В 90-х - до начала судебных преследований - он занимал должности министра финансов и вице-премьера. Нет исключено, что он сменит на посту главы правительства 92-летнего Махатхира Мохамада. Тот не единожды заявлял, что готов передать власть Ибрагиму в случае его освобождения