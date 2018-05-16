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Спорт

Фанаты избили футболистов "Спортинга"

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Фанаты избили футболистов "Спортинга"

Фанаты избили футболистов "Спортинга"
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Более 50 фанатов "Спортинга" напали на футболистов своей любимой команды. Инцидент произошел на тренировочной базе клуба. Больше всех, как сообщают СМИ, пострадал нападающий Бас Дост. Травмы получил и главный тренер Жорже Жезуш. Португальская спортивная газета A Bola назвала случившееся "самым черным днем в истории "Спортинга".

Что подтолкнуло болельщиков на такой шаг – точно неизвестно. По одной из версий, гнев фанатов вызван тем, что их команда упустила возможность выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов. На днях "Спортинг" проиграл команде "Маритиму" и занял в турнирной таблице Примейры третье место.