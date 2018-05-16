Решение президента Дональда Трампа вывести Соединённые Штаты из ядерного соглашения с Ираном и снова обложить его американскими санкциями окажет влияние на европейские компании, причем непропорционально большое — на бельгийские. В прошлом году Бельгия экспортировала в Иран товаров на более чем полмиллиарда евро. Она закупает у него в основном нефтепродукты.
Ущерб Бельгии от санкций США против Ирана
Ущерб Бельгии от санкций США против Ирана
«Мы боимся прямого ущерба от санкций, это психологическая реакция, - признает директор экспортного агентства Валлонии Awex Паскаль Делькомминетт. - Соединённые Штаты могут наказать нас за сотрудничество с Ираном. Денонсация президентом ядерной сделки уже привела к охлаждению отношений европейских партнеров с американскими, а санкции привнесут в них враждебность. Нашим компаниям будет ещё труднее завершить работу над соглашениями, о которых они ведут переговоры с иранскими партнерами».
Администрация США хочет, чтобы свои самолёты перестал поставлять в Иран европейский авиапроизводитель Airbus.
«Европа должна задуматься о том, как взять ситуацию под свой контроль. Она должна использовать весь свой юридический арсенал, чтобы защитить свои компании от возможности применения американской санкции с посощью принципа экстерриториальности, - продолжает представитель бельгийский экспортёров. Существует блокирующий механизм под названием EU Blocking Regulations, который позволяет Европе ввести в действие этот арсенал для защиты европейских экономических операторов от возможных американских санкций».