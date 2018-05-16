Ущерб Бельгии от санкций США против Ирана

Решение президента Дональда Трампа вывести Соединённые Штаты из ядерного соглашения с Ираном и снова обложить его американскими санкциями окажет влияние на европейские компании, причем непропорционально большое — на бельгийские. В прошлом году Бельгия экспортировала в Иран товаров на более чем полмиллиарда евро. Она закупает у него в основном нефтепродукты.