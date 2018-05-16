Концерт для четырёх пальцев

Блестяще играть на фортепиано можно четырьмя пальцами. Это доказал Дэриус Симонс из американского штата Огайо, музыкант-самоучка, для которого врождённые физические особенности не стали препятствием на пути к музыке.

«Я хочу показать людям, как я делаю то, что, по их мнению, я делать не могу. Я думаю, фортепиано — лучший способ продемонстрировать это», — объясняет музыкант.

Симонс начал играть в 10 лет. Он разработал собственную технику, которая позволяет ему использовать наибольшее количество клавиш. Педали музыкант нажимает протезами, поскольку ещё в детстве потерял обе ноги. Симонс стал звездой в социальных сетях, а в 15 получил приглашение выступить в Карнеги-Холл. Теперь он сам пишет музыку.

Главным средством на пути к успеху в семье Симонсов называют силу воли. «Мы только и слышим от него: "Я могу сам, а сделаю сам". И я даю ему сделать это», — рассказывает мать музыканта Тамара Симонс

Видеозаписи пианиста с четырьмя пальцами пользуются большой популярностью в Интернете. А когда он опубликовал первую композицию собственного сочинения, она набрала миллионы просмотров.

Впрочем, Симонс говорит, что для него важна совсем не слава: «Я рад, что воодушевляю людей и просто могу улучшить чей-то день. Это всё, к чему я стремился: просто делиться со всеми моей чудесной музыкой и дарить людям улыбку».