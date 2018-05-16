Новости "Евроньюс" на всех платформах

Сегодня ТВ-канал "Евроньюс" доступен не только с эфире, но и на базе многих платформ онлайн. Мы составили небольшой гид для поиска новостей, которые мы ежедневно производим, в среде смартфонов или стационарных компьютеров. Все эти платформы имеют одну общую характеристику: наши новости доступны повсюду бесплатно и без обязательной подписки. Хотя подписка на наши каналы в соцсетях позволит вам также получать извещения о лайф-трансляциях (новостях в прямом эфире).

Новостной агрегатор Flipboard

Flipboard - новостное приложение, как на смартфонах системы Android, так и для iPhone. Приложение позволяет создавать новостные наборы (журналы), сортируя их по темам или по источникам информации. В качестве источников можно использовать онлайн-СМИ, блоги, сообщения в соцсетях.

"Евроньюс" предоставляет поток новостей по-русски в приложении Flipboard. Вы можете либо добавить наш канал к вашему новостному набору, либо подписаться на один или несколько "журналов" "Евроньюс". Для этого в приложении достаточно найти euronews, а затем в профилях поиска выбрать версию @euronewsru.

Новости Google

Приложение доступно как на мобильных платформах, так и на стационарных компьютерах. Новости Google пришли на смену агрегатору Google Newsstand. Приложение фокусируется на персонализации новостной ленты и предлагает темы, которые вы уже вбивали в строку поиска. Точно так же можно выбрать в качестве источника новостей "Euronews Русский". Последние сообщения попадают в раздел "Мир". На нашей странице вы сможете подписаться на новости, поделиться с друзьями и добавить наш канал в Избранное.

Социальные сети

Основной поток новостей "Евроньюс" публикается также в социальных сетях:

Периодически с социальных сетях транслируются новости в прямом эфире. Для получения извещения о новостях достаточно подписаться на наш канал в соответствующей сети.

Прямой эфир канала "Евроньюс" можно смотреть как на нашем основном сайте, так и с помощью сервиса прямого эфира на YouTube (свежую версию потока прямого эфира проще всего найти на канале "Евроньюс" этого видео сервиса).

Кроме того на нашем сайте вы можете подписаться на регулярную рассылку заголовков новостей.