Пожар на бывшем военном полигоне в Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии из-за пожара и взрывов на территории бывшего военного полигона введен режим ЧС. Площадь пожара к концу дня составила 300 га. К ликвидации возгорания привлечены 435 человек, 101 единица техники, беспилотные летательные аппараты и авиация МЧС России.

Из находящегося вблизи деревни Пугачево военного городка эвакуированы 2000 человек. По предварительным данным, пожар возник из -за поджога сухой травы. Прокуратура проводит проверку.

В июне 2011 года на одном из складов арсенала произошло возгорание, которое привело к детонации боеприпасов. В результате ЧП погиб один военнослужащий, пострадали еще около 100 человек, из них 48 были госпитализированы. Из 24 населенных пунктов Удмуртии и г. Агрыз Республики Татарстан была проведена эвакуация более 28 тысяч человек.

102-й артиллерийский арсенал (склады воинской части № 86696) Минобороны РФ был предназначен для хранения запасов боеприпасов и снабжения ими войск Центрального военного округа (ЦВО). Техническая зона арсенала была расположена в 2-3 км от поселка Пугачево, который, в свою очередь, находится в 28 км к югу от Ижевска. После пожара в 2011 году арсенал был расформирован, его объекты были переданыспециализированным предприятием оборонно-промышленного комплекса. Территория арсенала закрыта.