Мир
"В этом году Рамадан не такой, как обычно. Будет только хуже. Нужны годы, чтобы все наладилось."
местная жительница
Газа
""Мода и религия - прекрасное сочетание""
Мадонна
певица
""Причиненная ЭТА боль никуда не исчезла""
Мариано Рахой
Глава правительства Испании
""У нас только одна планета... Я уверен, что США вернутся к Парижскому соглашению по климату""
Эммануэль Макрон
президент Франции
""Не будем повторять предыдущих ошибок, допущенных на Ближнем Востоке""
Эммануэль Макрон
Президент Франции
""Куда бы вы ни пошли на Ближнем Востоке, вы видите, что за проблемами стоит Иран""
Дональд Трамп
Президент США
""Беженцы, в числе которых выходцы из арабских государств, принесли с собой новую форму антисемитизма""
Ангела Меркель
Канцлер ФРГ
"Всякий раз, когда мы выезжаем за границу, люди называют нас Швейцарией"
Мсвати III
король Свазиленда
Спорт
Финал Лиги Европы: "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0
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В Лионе "Марсель" и мадридский "Атлетико" встретились в финале второго по значимости футбольного еврокубка — Лиги Европы. "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0.