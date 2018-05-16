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Финал Лиги Европы: "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0

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Финал Лиги Европы: "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0

Финал Лиги Европы: "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0
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В Лионе "Марсель" и мадридский "Атлетико" встретились в финале второго по значимости футбольного еврокубка — Лиги Европы. "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0.

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