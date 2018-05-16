Луиш Фигу: "У "Атлетико" больше шансов"

Команда, на счету которой две победы в Лиге Европы менее чем за 10 лет, против клуба, игрокам которого пока ни разу не удалось поднять над головой трофей этого турнира. Сегодня в финале Лиги Европы сойдутся мадридский "Атлетико" и "Марсель". Своими мыслями о предстоящем матче делится легенда футбола Луиш Фигу:

"Я надеюсь, что мы увидим голы и насладимся хорошей игрой. Я думаю, у мадридского "Атлетико" все-таки больше шансов на победу. Я говорю это, потому что знаю, как они выступали в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. Но "Марсель" – хорошая команда. И тренер у них хороший. На этом турнире "Марсель" продемонстрировал нечто необыкновенное. Так что давайте посмотрим, чем все закончится".

Посол финала француз Эрик Абидаль признался, что болеть будет за своих соотечественников – за "Марсель". Но при этом футболист отдал должное и мадридскому клубу.

"Мы знаем, какой у "Атлетико" опыт, какой решимостью обладает мадридская команда. Тренер этого клуба остается лидером для своих подопечных. На протяжении всех этих лет он пытается внушить игрокам одну и ту же мысль. Я не думаю, что "Атлетико" упустит возможность завоевать трофей. Так что "Марсель" должен быть готов. Впрочем, думаю, он готов".

Независимо от результатов этой встречи следующий сезон "Атлетико", который занимает вторую строчку в турнирной таблице национального чемпионата, начнет в Лиге чемпионов. А вот для "Марселя" победа в сегодняшнем матче, возможно, единственный шанс побороться за главный еврокубок.