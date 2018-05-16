Прецедент Косова для Каталонии

Глава правительства Испании отказался участвовать во встрече руководителей Евросоюза и западнобалканских стран. Мариано Рахой не хочет быть на официальных мероприятиях в Софии рядом и на одном уровне с президентом Косова Хашимом Тачи.

Испания опасается, что отделение Косова от Сербии поощрит сепаратистов Каталонии.

Исследователь проблем национализма Свободного университета Брюсселя отмечает разницу двух случаев:

«В Косове значительной части населения подвергалась явным притеснениям со стороны диктаторского режима, который нарушал права человека и проводил этнические чистки, - сказал Дейв Синарде. - Совершенно иная ситуация в Каталонии, где мы не видим всех этих элементов".

В 2008 году Ассамблея Косова в одностороннем порядке провозгласила его независимость, которую признали более сотни стран. Россия называет примером двойных стандартов то, что они не признают при этом выхода Крыма из состава Украины.

«Националистические каталонские партии будут использовать то, что они считают косовским прецедентом, для обоснования лигитимности своего независимого государства, - продолжал Дейв Синарде. - Но такую точку зрения не разделяет международное сообщество».

Кроме Испании, независимости Косова не признают ещё 4 члена Евросоюза. Среди них - Греция, которая не хочет отделения от Кипра его турецкой общины.

Разногласия по поводу статуса Косова затрудняет его движение к членству в Евросоюзе.