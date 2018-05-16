Как спасти торговлю с Ираном

В ЕС хотят сохранить торговые отношения с Ираном в условиях возобновления американских санкций против исламской республики. В минувшие выходные Вашингтон пригрозил внести в чёрные списки европейские компании, которые будут нарушать введённые против Тегерана ограничения. Под вопросам судьба торговли на миллиарды долларов.

Чиновники в своих заявлениях упоминали несколько возможных выходов из сложившейся ситуации. Можно, например, обжаловать действия США во Всемирной торговой организации. Правда, подобные разбирательства занимают очень много времени.

Как пишет Finantial Times, для защиты от санкций Евросоюз может покупать иранскую нефть за евро вместо долларов. В Тегеране считают, что это поможет сохранить «ядерную сделку», — передаёт Reuters. Ожидается, что этот вопрос станет одной из тем предстоящего визита в Иран еврокомиссара по энергетике Мигеля Ариаса Каньете.

На угрозы Евросоюз может ответить аналогичными угрозами. О контрсанкциях говорили, например, когда в 1990-х США пытались ограничить торговлю с Кубой, Ираном и Ливией.

Иран заинтересован в сохранении экономических отношений с Евросоюзом, который является третьим по величине торговым партнёром республики после Китая и ОАЭ. Вопрос в том, насколько весомым окажется этот довод на переговорах о судьбе «ядерной сделки», которую ЕС пытается спасти без США.