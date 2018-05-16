ЕС хочет сохранить "сделку" с Ираном

Страны ЕС ищут пути обхода американских санкций и намерены сохранить соглашение об иранской ядерной программе, несмотря на выход из «сделки» США. Как ожидается, это будет одной из главных тем неформальной встречи глав государств и правительств перед саммитом ЕС-Западные Балканы. Во вторник судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий обсудили главы МИД европейских стран.

Глава британского МИДа Борис Джонсон объяснил, что в Европе «не питают иллюзий относительно деструктивного поведения Ирана, но полагают, что его рассмотрение должно проходить за рамками Совместного плана».

По итогам переговоров в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что страны ЕС договорились принять совместные меры для защиты «ядерной сделки». Участники переговоров «подтвердили решимость и дальше выполнять все положения "ядерной сделки" добросовестно и конструктивно». Кроме того, по словам Могерини, ЕС готов продолжать интенсивные консультации на всех уровнях и со всеми участниками Совместного плана действий 2015 г.

Иран на переговорах в Брюсселе представлял министр иностранных дел Мохаммад Зариф. Он, впрочем, с осторожностью говорил о перспективах сохранения ядерной сделки: «Мы должны увидеть, смогут ли остальные участники Совместного плана обеспечить согласованные уступки Ирану. Мы начали процесс, который должен быть очень интенсивным, но у нас мало времени».

В Тегеране тем временем звучат и голоса против переговоров с ЕС о сохранении «ядерной сделки». Советник духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил перед встречей глав европейских государств, что не видит смысла в дальнейшем обсуждении этого вопроса, если не будут отменены санкции США.