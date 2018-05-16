Советские и нацистские сувениры в Софии

Там предлагают, в частности, советские сувениры и реликвии фашистской Германии, которые запрещены в нескольких странах ЕС.

Заметив телекамеру, продавцы прячут свой товар.

Немецкий турист говорит, что как и вся Европа, Болгария не может отменить прошлое:

«Это свободная страна. Я сам бы не стал приобретать и хранить такие вещи из-за их происхождения. Но другие люди это делают. Предметы нацистской старины продаются повсюду в Германии, в Швейцарии, Швеции, США. Они появились в определённый период нашей истории. Я никогда не видел в нём нечего хорошего, но он был неотделимой частью».