Столица Болгарии, страны-председателя Евросоюза, устраивает в четверг саммит ЕС. Первоначально он был посвящён расширению Союза, но в повестку дня внесли коррективы последние решения президента США. За ужином в Софии 28 глав государств и правительств будут обсуждать: спасение ядерной сделки с Тегераном и ближневосточного мирного процесса, защиту европейского бизнеса от американских торговых тарифов и санкций из-за сотрудничества с Ираном.
Балканский саммит ЕС под влиянием Трампа
Балканский саммит ЕС под влиянием Трампа
Глава Евросовета Дональд Туск написал в твиттере - любимом средстве коммуникации своего тёзки Трампа:
«С такими друзьями кому нужны враги? ЕС должен быть благодарен ему за избавление от иллюзий. Мы поняли, что можем помочь себе только сами».
Тем временем, Генеральный секретарь ООН заявил в Брюсселе, что нации должны больше общаться друг с другом и лучше контролировать события с целью остановить новую форму холодной войны.
«Роль ЕС в этом абсолютно необходима, - сказал Антониу Гутерриш. - Поэтому я здесь призываю Евросоюз становиться всё более единым, всё более эффективным, всё более действенным, чтобы его голос всё больше слышался в международных отношениях."
Саммит призван подвердить принадлежность к европейской семье Западных Балканы. В очереди на вступление в ЕС из этого региона стоят: Сербия, Черногория, Босния-Герцеговина, Косово, Албания и Бывшая югославская Республика Македония.