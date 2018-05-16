Балканский саммит ЕС под влиянием Трампа

Столица Болгарии, страны-председателя Евросоюза, устраивает в четверг саммит ЕС. Первоначально он был посвящён расширению Союза, но в повестку дня внесли коррективы последние решения президента США. За ужином в Софии 28 глав государств и правительств будут обсуждать: спасение ядерной сделки с Тегераном и ближневосточного мирного процесса, защиту европейского бизнеса от американских торговых тарифов и санкций из-за сотрудничества с Ираном.