Движение по Крымскому мосту открыто

С самой ночи росла очередь у Крымского моста: после торжественного официального открытия во вторник, с утра среды началось движение. За 12 часов работы мост побил суточный рекорд паромной переправы, которую он заменил. Среди первых — журналисты, политики и байкеры. Для собравшихся открытие моста — победа:

«Крымский мост — это связь. Это пуповина, которая уже окончательно связала Россию с Крымом», — говорит один из жителей Севастополя.

С точки зрения украинского руководства, речь идёт о действиях оккупационных властей на суверенной территории. Это мнение разделяют Евросоюз и США. В Киеве, кроме прочего, говорят и об осложнении судоходства в Керченском проливе.

«Это строительство абсолютно противоречит законодательству, всем нормам и конвенциям. Оно происходит на территории суверенного государства. , кроме того, что Россия ответит и за это в том числе».

19-километровый Крымский мост стал самым длинным в России и одним из длиннейших в Европе. Он является единственной сухопутной трассой, соединяющей Россию с Крымом: движение через перешеек практически прекратилось в 2014 году.

Осенью этого года на мост пустят большегрузные автомобили, а в следующем году должны пойти поезда.