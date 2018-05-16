Европейский бунт против пенсионной реформы

В Брюсселе в среду состоялся марш протеста против реформы пенсионной системы. Призыву бельгийских профсоюзов принять в нём участие последовали около 70 тысяч человек. Демонстранты требовали от правительства отказаться от плана повысить пенсионный возраст до 67 лет и выступали за установление минимального порога ежемесячных выплат в размере 1500 евро.

В то же время в Мадриде прошла акция в защиту прав пенсионеров. Митингующие собрались возле штаб-квартиры Банка Испании в самом центре столицы, чтобы выразить свое недовольство ростом пенсий на 0,25%, не поспевающим за инфляцией, которая увеличивается в разы.