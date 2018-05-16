В этой передаче “Вкратце из Брюсселя”:
Балканский саммит. Косовский пример каталонцам
Балканский саммит. Косовский пример каталонцам
София устраивает Балканский саммит ЕС. Предполагалось посвятить его расширению Союза, но в повестку дня вмешались решения президента США. 28 лидеров будут обсуждать спасение ядерной сделки с Ираном и ближневосточного мирного процесса, защиту бизнеса от американских тарифов.
Премьер-министр Испании отказался участвовать в саммите ЕС-Западные Балканы, чтобы не быть на софийских мероприятиях на одном уровне с президентом Косова Тачи. Рахой опасается, что отделение Косова от Сербии поощрит сепаратистов Каталонии.