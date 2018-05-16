Армия Асада в провинциях Хомс и Хама

Сирийские правительственные силы взяли под свой контроль города Тальбиси и Растан, а также окрестные деревни на севере провинции Хомс и на юге провинции Хама — всего 65 населенных пунктов. За сутки из района были выведены свыше 2500 боевиков и членов их семей. Джихадисты удерживали эту территорию в течении последних шести лет.