Сирийские правительственные силы взяли под свой контроль города Тальбиси и Растан, а также окрестные деревни на севере провинции Хомс и на юге провинции Хама — всего 65 населенных пунктов. За сутки из района были выведены свыше 2500 боевиков и членов их семей. Джихадисты удерживали эту территорию в течении последних шести лет.
Армия Асада в провинциях Хомс и Хама
Армия Асада в провинциях Хомс и Хама
В рамках соглашения, достигнутого при участии российского центра Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики передали сирийской армии все тяжелое и среднее вооружение. Правительственые силы также восстановили контроль над стратегически важной трассой Хама-Хомс, которая после разминирования будет отрыта для гражданского транспорта.
Под контролем радикальных повстанцев остаются граничащие с Турцией и Иорданией районы на северо-западе и юго-западе Сирии, а также лагерь Ярмук на южных окраинах Дамаска.