Аргентинское руководство по соблазнению во время ЧМ-2018

"Русские девушки, как и любые другие, уделяют пристальное внимание тому, насколько вы опрятны, хорошо ли от вас пахнет и насколько хорошо вы одеты".

"Русские девушки не любят, когда на них смотрят как на предмет".

"Русские девушки ненавидят скучных мужчин".

"Как правило им не нравится, если ты пытаешься установить монополию в разговоре".

"Оставайся реалистичным и рассказывай о себе в конкретных терминах".

Вот лишь некоторые из советов, собранных в разделе "Что делать, чтобы не упустить свой шанс с русской девушкой", который стал частью руководства, изданного Аргентинской футбольной ассоциацией (АФА) и представленного в ходе образовательного трейнинга для журналистов, которые собираются посетить Россию в рамках ЧМ в июне.

Скандальный текст тут же разошёлся по социальным сетям благодаря выдержкам из "руководства", которыми стали обмениваться работники СМИ, спровоцировав каскад критики.

Аргентинские газеты объясняют, что в АФА быстро осознали скандальный характер публикации, которая появилась под невинным заголовком "Русский язык и культура". Дискуссия о России, в которой участвовали журналисты, была прервана, а её участников попросили вернуть брошюры для внесения исправлений. Когда прессе была передана обновлённая версия руководства, оказалось, что страницы с инструкциями по соблазнию русских девушек во время чемпионата мира были изъяты. Но было уже поздно.

Составитель руководства Доктор юриспруденции и специалист по России Эдуардо Пенниси, отвечавший за сбор информации и презентацию перед журналистами, рассказал аргентинской газете El Clarín, что АФА одобрила текст рекомендаций перед его публикацией. "Я подготовил материалы для АФА, отправил им текст около месяца назад. Они одобрили его, и отправили в печать, после чего брошюры попали к журналистам".

Рекомендации, как выяснилось, были взяты из онлайн-блога под названием "Как любить по-руцсски" (Amar es en ruso). "Русские девушки такие особенные, и в блоге все было хорошо объяснено", пояснил профессор Пенниси корреспонденту El Clarín.

Спорная глава руководства словами: "Разумеется, ты также встретишь девушек, которые обращают внимание только на материальные ценности, на деньги, на то, насколько ты крут. Но не волнуйся, в России много красивых женщин, не все тебе подойдут, так что можешь позволить себе быть избирательным."