Неприличные шутки от Анны Франк

Две страницы неприличных шуток и размышлений о сексе. Публике впервые представлены тайные страницы из дневника еврейской девочки Анны Франк, которые были спрятаны за листами оберточной бумаги. Записи сделаны 28 сентября 1942 года вскоре после того, как семья Анны перебралась в убежище.

Рональд Леопольд, директор музея "Дом Анны Франк": "Она много пишет о чувственности, затрагивает темы сексуального характера. Но делает она это как подросток, как 13-летняя девочка. В этом смысле записи, которые мы показали сегодня, не сильно отличаются от других текстов Анны. Некоторые заметки ее дневника намного более откровенны".

"Дневник Анны Франк" – один из самых известных документов, обличающих ужасы нацизма. Девочке было всего 13 лет, когда она начала вести записи. Жизнь Анны сложилась трагически. Она умерла в 1945 году в концлагере Берген-Бельзен.