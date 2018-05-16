Рассказ беженки-долгожительницы

Лейле Салех 111 лет. Она родилась, согласно имеющимся документам, в сирийском Кобани в декабре 1907-го года. Семья Лейлы и она сама - курды, начавшаяся война в Сирии заставила и Лейлу, которая уже тогда отпраздновала свой столетний юбилей, покинуть дом, в котором она провела всю жизнь.

Лейла и ее дети оказались вначале в Турции, потом они все перебрались по морю в Грецию.

"Кобани был прекрасным городом, все работали, вели обычную жизнь. Война все разрушила, ничего больше нет в Кобани. И люди ушли из этого города, потому что они хотели спасти детей и спастись сами", - рассказывает она.

Лейле статус беженки предоставлен был, но у ее сына, невестки, внука, жены внука и у двух правнуков такого статуса нет.

Документы будут рассматриваться вновь в январе будущего года. Правозащитники стараются помочь этой семье.

По словам Валиа Саввиду, представительнице НКО "Solidarity Now", "если они должны отправиться в Германию, то сделать это лучше всем вместе. Мы подчеркиваем, что все они находятся в очень тяжелой ситуации, чтобы дело рассмотрели бы побыстрее".

Еще две внучки Лейлы уже обосновались в Германии, но денег на то, чтобы купить билет и слетать в Грецию повидаться с бабушкой, которую они не видели несколько лет, у них нет

С места события передает журналист euronews Апостолос Стайкос: "Крутой маршрут, которым прошла Лейла Салех, начался в сирийском Кобани, а финальной точкой должна была стать Германия. Беженка, которой 111 лет, самостоятельно туда добраться не может, вот почему она обратилась с просьбой к властям Греции предоставить статус беженца и членам ее семьи".