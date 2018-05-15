Вим Вендерс: "Это переломный момент для кинематографа"

Вим Вендерс - снова во французских Каннах. О фестивале, на котором в разные годы были представлены девять его кинолент, а одна из них - "Париж, Техас" - получила "золотую пальмовую ветвь", культовый режиссер знает если не всё, то очень многое.

Отказ от участия компании Netflix, женский марш по красной дорожке - эти и другие беспрецедентные события, по мнению немецкого классика, сделали киносмотр нынешнего года особенным.

"Здесь царит другая атмосфера. Отсутствие Netflix и конфликт, с этим связыванный, ощущаются. Напряжение витает в воздухе. Движение MeToo хорошо представлено. К счастью, это так. И многие фильмы отображают реально существующие темы, реальные конфликты. Это самый серьёзный фестиваль, чем когда-либо. Но я пришел к выводу, что наступил некий переломный момент. Кинематограф болен. И дело здесь не только в конфликте с Netflix. Мировые дистрибьюторы сражаются, борются за выживание. Это огромное потрясение для кино. В следующем году мы увидим, к чему всё это приведёт", - говорит режиссёр.