Совбез ООН: "опасный вакуум"

Палестино-израильский конфликт в Совбезе ООН. В ходе обсуждений ситуации на границе сектора Газа с Израилем постпред США при ООН Никки Хейли покинула зал заседаний, не став слушать выступления палестинского посла Рияда Мансура. Последний ушел, не дождавшись заявлений израильского коллеги Данни Данона. Конфликтующие стороны обвинили друг друга в гибели мирных палестинцев.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Израиль с осторожностью применять силу.

Карен Пирс постпред Великобритании при ООН: "Необходимо срочно установить обстоятельства произошедшего 14 мая и получить ответ на вопрос, почему использование в таких масштабах боевых патронов считается оправданным. Право палестинцев на мирные протесты неоспоримо. В то же время мы обеспокоены тем, что мирные протесты в Газе в своих интересах используют экстремисты."

Беспорядки в Газе совпали с переносом посольства США в Иерусалим. Но это, считает американский постпред Хейли, не подрывает шансы на мир. Значительную часть речи дипломат посвятила критике Ирана.

Никки Хейли постпред США при ООН: "В последние дни террористы Хамас поддерживаемые Ираном, подстрекали (палестинцев) к нападениям на израильские силы безопасности и инфраструктуру. Причиной этому является дестабилизирующее поведение иранского режима, режима, который содействует распространению насилия на Ближнем Востоке, одновременно отнимает у своего народа основные права человека."

В свою очередь французский постпред Франсуа Делатр призвал палестинцев и израильтян возобновить переговоры и обратился к присутствующим со словами : "Совет Безопасности должен со всей решимостью озвучить свою позицию с тем, чтобы остановить эскалацию насилия. Это молчание Совбеза с начала кризиса становится все менее понятным. С событиями понедельника эта тишина создала опасный вакуум."