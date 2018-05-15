Что означает конвергенция в Еврозоне?

Вы знали, что все страны Евросоюза должны соответствовать 4 главным критериям для вхождения в Еврозону?

Финансовый кризис преподал важный урок - если ты вошел в Еврозону, экономическая политика в твоей стране должна оставаться на высоком уровне. Страны должны иметь стабильную и действенную конвергенцию. Когда страна с более низким доходом догоняет другие страны. Вот что это значит.

Португалия - идеальный пример испытаний действенной конвергенции. После того, как страна чуть не оказалась банкротом из-за финансового кризиса, ее экономика в данный момент растет быстрее, чем в среднем по Европе. Но если посмотреть на ВВП на душу населения страны, то это все равно ниже докризисного уровня. Для этого она должна провести реформы в производительном секторе, чтобы соответствовать другим странам Еврозоны.

Несмотря на то, что на долю Португалии приходится наибольшее количество рабочих часов в ЕС, производительность в стране ниже среднего уровня в 28%. Этот парадокс привел к тому, что процесс конвергенции, начавшийся в 50-х годах, застрял на уровне середины 90-х.

Рикардо Пинейро Алвес, глава управлениями стратегий и исследований министерства экономики Португалии:

"Для компаний было прибыльнее инвестировать, а для работников трудиться в неторгуемых индустриях. Конечно, этому есть объяснения в области образования. В среднем, население Португалии менее образовано, чем в других европейских странах. Нам нужно больше работать, быть более организованными, иметь крупные компании, чтобы технологии и знания распространялись и на другие области экономики"

В Португалии около четверти населения не имеют высшего образования. Недостаток знаний, особенно в цифровом сегменте, не позволяет стране полностью использовать все возможности новой экономики. Финансовый кризис только ухудшил ситуацию.

Рауль Кордейро, содиректор в учебном отделе Cinel:

"До 2008-2009 годов большая часть наших студентов, около 80% были молодые люди, но после кризиса, ситуация полностью изменилась. Большая часть наших студентов теперь люди старше. Им необходимы новые знания для того, чтобы получить рабочие места"

Примерно один из пяти квалифицированных работников покинули Португалию. Поэтому развитие собственных навыков стало стратегическим приоритетом. И эта инициатива уже дает свои плоды. Об этом заявляет французская технологическая компания "Альтран", которая открыла свой учебный центр в Порту.

Родриго Майа, главный менеджер в Альтране:

"Мы можем инвестировать в Португалию, создав международные проекты для наших клиентов, которые дадут возможность квалифицированным кадрам оставаться в стране, а не уезжать заграницу, таким образом развивая Португалию собственными талантами"

В прошлом году Португалия запустила проект InCode 2030, нацеленный на развитие знаний населения в цифровом секторе. Португалия, страна великих исследователей, надеется трансформироваться в нацию инноваторов со своей цифровой экономикой и обществом, что поможет ей конкурировать с более развитыми странами Еврозоны.

Но действительно ли под силу таким странам как Португалия достичь уровня более богатых соседей? Мы задали вопрос главе МВФ по Европе Джеффри Фрэнкс. Как вы планируете это сделать?

Euronews: Вы можете продемонстрировать нам, что значит для вас "конвергенция"?

Джеффри Фрэнкс: Я много размышлял над этим и решил принести книгу об искусстве. В 15-м веке скульптор Брунеллески придумал, как картины в двухмерной перспективе превратить в трехмерные. Он выбрал точку на картине, в которой сходятся все объекты.Поскольку мы говорим о конвергенции, то мне пришла в голову известная фреска Рафаэля "Афинская школа" из Ватикана. Если присмотреться, можно увидеть, что все перспективы на картине сходятся в одном месте - между Платоном и Аристотелем. По аналогии в экономике, при создании Еврозоны, для введения евро в качестве общей валюты, нужно было смотреть в будущее и спрогнозировать, как принести экономики всех стран к одному знаменателю.

Euronews: Да, но за последние несколько лет мы видим все больше расхождений. Что случилось за это время?

Д.Ф.: Период конвергенции был в 60-х годах, затем в 90-х, что в конечном итоге привело к образованию Евро. Но во время кризиса начались расхождения. Так как некоторые страны пострадали от него больше, чем другие. Восстанавливались медленнее в отличие от других, которые выстояли.

Мы - экономисты - любим говорить о трех главных источниках роста.

Первый - трудовые ресурсы - значит у вас есть рабочая сила. Но население Европы начало сокращаться, поэтому больше работников у нас не станет.

Второй - инвестиции в Европу, но их уровень до сих пор ниже докризисного пика.

Третий источник - это производительность. Можем ли мы сделать так, чтобы машины и рабочие трудиться более эффективно? Это станет ключевым моментом.

Euronews: Если вы наблюдаете за экономикой своей страны на протяжении последних 10 лет, то можете задаться вопросом, а не Валютный ли союз стал причиной торможения конвергенции. Были ли недостатки?

Д.Ф.: Конечно, после кризиса мы поняли, что в Валютном союзе были свои недостатки. То есть у нас были общие деньги и общая денежно-кредитная политика, но у нас не было банковского объединения. Сейчас оно у нас есть, нужны доработки, но в целом мы достигли значительного прогресса. В настоящее время ведется работа по созданию Союза рынков капитала и даже обсуждаются некоторые потенциально общие фискальные возможности в будущем.

Euronews: Вы говорите о том, что все сводится к доходам?

Д.Ф.: Именно

Euronews: Как они вырабатываются и уравниваются?

Д.Ф.: Абсолютным приоритетом должны стать экономические реформы, которые помогут увеличить производительность труда. Если вы хотите конвергенции доходов. Подобные реформы не обязательно должны быть одинаковыми во всех странах. В одних странах рынки сбыта очень строгие, в других - проблемы на рынке труда, и все они должны быть решены. В третьих необходимо увеличить расходы на исследования и разработки. Поэтому подход будет индивидуальный к каждой стране. Я думаю, что ответственные руководители, оглядываясь на последнее десятилетие, должны понять, что есть над чем работать и что это урок не только для всей Европы, но и для каждый отдельной страны. Что нужно предпринять, чтобы избежать кризиса в будущем или сделать его последствия не такими тяжелыми, и конечно, как улучшить эту тенденцию со временем.