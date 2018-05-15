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В Европе зафиксирован самый теплый апрель за 40 лет

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В Европе зафиксирован самый теплый апрель за 40 лет

В Европе зафиксирован самый теплый апрель за 40 лет
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Глобальная температура в апреле была значительно выше среднего, за исключением центральной части США и большей части Канады.

Обильные осадки облегчили засуху в южной части Африки, что спасло Кейптаун от нехватки воды в ближайшем будущем.

В Европе апрель был необычайно теплым, в особенности в Центральной и Юго-Восточной частях континента. Температура в нескольких европейских городах приблизилась к 30 градусам по Цельсию, что делает эти весенние дни более похожими на лето. В Германии был зафиксирован самый теплый апрель начиная с 1881 года.

Для Европы в целом это был самый теплый апрель с 1979 года-примерно на 2 целых 4 десятых градуса выше среднего показателя за этот месяц.

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