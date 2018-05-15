Тема беженцев на саммите ЕС-Западные Балканы

Руководители Евросоюза соберутся в четверг в столице Болгарии Софии на встрече с лидерами западнобалканских стран. Они обсудят перспективы сближения ЕС с этими кандидатами на вступление в него, а также текущие общие проблемы.

Хотя балканский маршрут, который активно использовался в разгар миграционного кризиса, теперь закрыт, в регионе застряло большое количество беженцев, стремящихся добраться до Западной Европы.

Корреспондент Евроньюс Шандор Жирош начинает свой репортаж в белградском Парке имени Луки Человича. До недавного времени он был излюбленным местом встреч контрабандистов, где они заключали сделки и выясняли отношения. Пару лет назад их сменили мигранты, нелегально прибывавшие в Сербию по пути в Западную Европу.