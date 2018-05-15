Фонд Сороса решил уйти из Венгрии

Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» принял окончательное решение о прекращении деятельности в Венгрии, на родине миллиардера. Штаб-квартира организации будет перенесена из Будапешта в Берлин. В заявлении фонда сказано, что это стало следствием «всё более репрессивной атмосферы» в стране.