"Парк беженцев" в Белграде, где к ним относились гуманно

Парк в Белграде имени Луки Человича. До недавного времени он был излюбленным местом встреч контрабандистов, где они заключали сделки и выясняли отношения. Пару лет назад их сменили мигранты, нелегально прибывавшие в Сербию по пути в Западную Европу.

«В этом парке в центре Белграда спали сотни мигрантов, - передаёт корреспондент Евроньюс Шандор Жирош. - Теперь этот парк, которые местные жители прозвали «парком беженцев”, совершенно опустел».

Сербские власти заставили мигрантов переселиться с открытых мест в подготовленные для них лагеря и общежития. Беженцам предоставлены удобства, даже возможность учиться, но мало кто из них решает обосноваться в Сербии надолго.

Один молодой пакистанец находится в Сербии с 4 месяцев. Он хочет, но не может, ехать дальше из-за строгих проверок на границах Хорватии и Венгрии.

Мигрант говорит, что едет в Германию, но нужно проехать Боснию, а там рукой подать до Германии.

На вопрос, сколько раз он пытался пересечь границу Евросоюза, он отвечает, что два раза.

Пакистанец говорит, что его поймала полиция, но он должен попробовать снова и снова, с божьей помощью.

Беженцам помогают несколько неправительственных организаций. Один из них, “Инфо Парк” предоставляет им доступ к интернету и сооощает об их правах. Её активист считает, что у Сербия сравнительно мягко относится к мигрантам.

«Чаще всего они возвращались к нам со свидетельствами о том, как с ними жёстко обошлась полиция Хорватии, Венгрии, а иногда и Румынии, - сказал Стефан Таталович. - В лучшем случае их просто выталкивают обратно, но иногда с применением насилия».

«Рассматривать Сербию как транзитную страну выгодного для всех - для мигрантов и беженцев, которые хотят продолжить путешествие, и для самой Сербии, которая хочет быть в хороших отношениях с Евросоюзом, - продолжал активист. - Нужно регулировать миграцию, управлять миграцией, контролировать свою границу, чтобы не пропускать слишком много людей. Но можно это делать, как Сербия, гуманным образом, уважая права человека, содержа мигрантов и беженцев в приличных условиях».