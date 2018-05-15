Москва и Каир объединяют усилия

"Несмотря на непростую ситуацию в мире", Москва и Каир будут наращивать взаимодействие. Об этом стороны договорились в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны России и Египта. Сергей Лавров отметил, что сотрудничество двух стран играет стабилизирующую роль в ближневосточном регионе.
"Мы считаем, что трудно переоценить роль нашего стратегического партнерства, особенно на фоне тех процессов, которые проходят в регионе Ближнего Востока и севера Африки. Думаю, что эта роль - стабилизирующая, мы очень её ценим и будем наращивать наше сотрудничество", - сказал глава МИД России.
Делегации обсудили такие крупные проекты, как строительство атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в Египте; объявили о том, переговоры между Евразийским экономическим союзом и Египтом о создании зоны свободной торговли начнутся уже осенью. Также решено укреплять военное сотрудничество и координацию правоохранительных органов обеих стран для предотвращения терактов.
Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри дали негативную оценку решению о переносе дипмиссии США в Иерусалим, выразив общую обеспокоенность ситуацией в секторе Газа. Обсуждая сирийский кризис, стороны сошлись во мнении о том, что его военное решение должно быть исключено.
Самех Шукри подтердил ранее озвученную Каиром позицию о том, что Египет не будет вводить войска на территорию Сирии.