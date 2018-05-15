Москва и Каир объединяют усилия

"Несмотря на непростую ситуацию в мире", Москва и Каир будут наращивать взаимодействие. Об этом стороны договорились в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны России и Египта. Сергей Лавров отметил, что сотрудничество двух стран играет стабилизирующую роль в ближневосточном регионе.

"Мы считаем, что трудно переоценить роль нашего стратегического партнерства, особенно на фоне тех процессов, которые проходят в регионе Ближнего Востока и севера Африки. Думаю, что эта роль - стабилизирующая, мы очень её ценим и будем наращивать наше сотрудничество", - сказал глава МИД России.