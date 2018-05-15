Противошашлычные мероприятия

Совместимы ли футбол и шашлык? На время Чемпионата мира в российских городах, где будут проходить матчи, вводится «особый противопожарный режим». Действует запрет на сжигание мусора, сухого дерева и прочие подобные мероприятия, вплоть до возможности запрета вообще посещать лес, если обстановка сложится пожароопасная.

Граждан особенно волнует, можно ли готовить шашлык — неотъемлемый элемент выездов на природу:

«Мы живём в городе: здесь и машины ездят, и выхлопы. И на выходные нужно с детьми выезжать на природу. А природа — и без шашлыков? С собой что брать — гамбургеры покупать в „Макдональдсе“, чтобы там по-быстрому это всё поесть? Поэтому, я считаю, пускают делают какие-то специальные зоны».

В Минприроды подчёркивают, что на федеральном уровне «особый режим» не запрещает жарить мясо, тем более с соблюдением мер безопасности. В то же время региональные власти имеют право вводить собственные ограничения. К примеру, прямо запрещено жарить шашлыки на природе в Нижегородской области.